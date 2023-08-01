У листопаді 2020 року Тараса Кучму вдруге обрали мером Дрогобича

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав мера Дрогобича Тараса Кучму винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Його оштрафували на 6800 грн за виписані собі премії.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, міський голова Дрогобича Тарас Кучма у липні 2022 року під час засідання сесії міськради брав участь в голосуванні щодо земельних питань, які стосувались ТзОВ «ВО Фрама», не повідомивши про конфлікт інтересів. Ця фірма робила внески у виборчий фонд Тараса Кучми у 2020 році.

Також Тарас Кучма у грудні 2021 та у грудні 2022 роках виписував собі премії до дня місцевого самоврядування – 18,7 тис. грн та 25 тис. грн.

В судовому засіданні Тарас Кучма вину у вчиненні адміністративних правопорушень не визнав. Він заявив, що «в Україні не розроблені правила та рекомендації щодо того як поступати депутатам в умовах конфлікту інтересів».

«Вказав, що не знав, що голосує за затвердження проекту землеустрою ТзОВ «ВО Фарма», бо фірм з назвою «Фарма» є багато. Якби він знав, то повідомив би про конфлікт інтересів, але в НАЗК йому не могли надати відповідь як йому голосувати в умовах, коли про виділення земельної ділянки звертається його однокласник чи інші відомі йому особи. Вказав, що не знає директора ТзОВ «ВО Фарма», – цитують покази Тараса Кучми у постанові суду.

У суді адвокатка Тараса Кучми також зазначила, що суд уже штрафував її клієнта за конфлікт інтересів щодо виділення земельної ділянки ТОВ «ВО Фарма».

Справу розглянув суддя Юрій Кучаковський, який визнав Тараса Кучму винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та оштрафував на 6800 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.