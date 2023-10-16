Посадовцю ТЦК загрожує до 12 років в'язниці

Командир роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки отримав підозру у перевищенні службових повноважень. Він зарахував на фіктивну військову службу сімох футболістів професійного клубу «Прикарпаття» та родичів керівництва міста. За фейкову службу ухилянти отримали приблизно 1,5 млн грн. У прес-службі Держбюро розслідувань у понеділок, 16 жовтня, розповіли, що чоловіки не виконували жодних військових обов'язків.

«Командир зарахував на військову службу в роту охорони сімох осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на "папері" та не виконували жодних військових обов’язків. Ці особи "відслужили" загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно виплачених їм коштів», – йдеться у повідомленні ДБР.

Офіс генпрокурора повідомляє, що футболісти «служили» на посадах стрільців, санітарів, водіїв-електриків. Затриманий посадовець дозволяв їм перебувати за межами військкомату та не виконувати обов'язків військової служби.

Наразі командир роти охорони ТЦК отримав підозру у перевищенні влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід. Правоохоронці також перевіряють причетність до протиправних дій інших працівників ТЦК. Крім цього, псевдосолдати отримають відповідальність за ухилення від служби.

Нагадаємо, що футболістів викрили у серпні 2023 року. У керівництві професійного клубу «Прикарпаття» запевняли, що їхні футболісти та тренери служили й досі служать у війську.