Поліцейські підозрюють у злочині двох жителів села Чотирбоки 27 і 35 років

У неділю, 7 липня, в селі Чотирбоки Шепетівського району двоє місцевих жителів напали на односелицю, звинувативши її в чаклунстві. Зловмисники катували 68-річну жінку та намагалися вивезти у лісосмугу, втім на місце події вчасно прибули правоохоронці.

Як 9 липня повідомили у пресслужбі прокуратури Хмельницької області, підозрювані пішли до потерпілої у стані алкогольного сп’яніння, вони стукали у вікна її будинку та вибили двері. Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, 27-річий чоловік та 35-річна жінка побили власницю оселі кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством і завдали декілька ножових поранень.

Після того, як 68-річна потерпіла втратила свідомість, її поклали в багажник автомобіля, аби вивезти в лісосмугу та продовжити катування.

«На щастя, коли підозрювані ломились в оселю, жінка встигла викликати правоохоронців, які прибули вчасно та затримали кривдників», – зазначають у поліції.

Правоохоронці оголосили двом зловмисникам про підозру у катуванні, погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі людини та порушенні недоторканності житла (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України). За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.