Чоловіка знайшли зв'язаним біля кладовища за містом

У Хмельницькому троє чоловіків побили 23-річного знайомого, роздягнули його і залишили зв'язаним на кладовищі. Таким чином вони намагались покарати його за начебто викрадені гроші. Відомо, що трьом чоловікам поліція вже вручила підозри, їм загрожує по п'ять років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, злочин чоловіки вчинили близько 23:00 у четвер, 10 серпня. Чоловіки побили 23-річного знайомого та заштовхали його в авто.

«Далі зловмисники вивезли свою жертву в поле неподалік міста і знову побили. Після цього підозрювані роздягнули потерпілого, зв'язали йому руки й ноги клейкою стрічкою і перевезли в одне із сіл, де просто покинули безпорадного на місцевому кладовищі», – йдеться у повідомленні.

Знесиленого юнака помітили місцеві жителі, які і повідомили у поліцію. Згодом правоохоронці встановили, що до побиття юнака причетні троє мешканців Хмельницького. У середу, 16 серпня, прес-служба поліції повідомила, що усім трьом оголосили підозри за ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини).

Максимальне покарання, яке передбачає санкція цієї статті – п'ять років ув'язнення. Назабаром підозрюваним оберуть запобіжні заходи.