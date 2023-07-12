Правоохоронця затримали, проходити огляд на стан сп'яніння він не захотів

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо поліцейського з Хмельниччини Сергія Бондаря за перевищення службових повноважень. Чоловіка підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень та нетверезому водінні.

Зазначимо, що першим про те, що поліцейського затримали, повідомив депутат Старосинявської селищної ради Юрій Кравчук. Також він опублікував декілька відео з місця інциденту.

На одному з записів правоохоронець представляється капітаном поліції Сергієм Бондарем. Під час словесної перепалки з чоловіком він вибиває з його рук мобільний, на який той знімав розмову, а тоді завдає одного удару по обличчю.

На ще одному відео видно, що поліцейського вже затримали, а він б'ється головою в капот службової машини.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, інцидент стався 11 липня близько 23:00 у селищі Стара Синява. Правоохоронець зупинив двох водіїв скутерів, які начебто порушували правила дорожнього руху.

При цьому у чоловіка були візуальні ознаки алкогольного сп'яніння. Під час спілкування із батьком одного із водіїв правоохоронець вів себе зухвало, тож чоловік почав знімати усе на мобільний. Це обурило правоохоронця, він вибив пристрій з рук та намагався розбити ногою, а згодом вдарив чоловіка в обличчя.

«Після виклику поліцейських посадовця було доставлено до лікарні для освідування. Чоловік вступив у суперечку із своїм колегою, коли той вмовляв його не покидати медичний заклад, та наніс йому кілька ударів в обличчя та в живіт», – зазначає Катерина Герасімук.

Тяжкість отриманих травм встановлюється, але попередньо відомо, що життю потерпілих нічого не загрожує.

Посадовець відмовився проходити обстеження на стан сп'яніння, після чого працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), який передбачає 17 тис. грн штрафу.

Окрім цього, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 365 ККУ (перевищення влади) та ч.2 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). У разі доведення вини поліцейському загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

У прес-службі поліції Хмельниччини додали, що на час розслідування правоохоронця відсторонили від роботи.