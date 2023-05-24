Інцидент стався у жовтні 2022 року в одному з сіл Хмельницького району

Хмельницький суд призначив дев'ять років тюрми 39-річному чоловікові, який намагався задушити дільничного офіцера поліції. Потерпілому врятував життя напарник, який почув сигнали про допомогу та допоміг зупинити зловмисника.

Інцидент стався вранці 21 жовтня у одному з сіл Хмельницького району. Дільничні офіцери поліції приїхали опитати чоловіка, співмешканка якого раніше отримала ножове поранення. Під час спілкування в салоні службового автомобіля п'яний чоловік ззаду накинувся на поліцейського і почав його душити. Поліцейському врятував життя його колега, який в цей час перебував біля службового автомобіля.

«Старший дільничний офіцер поліції почув декілька звуків сигналу автомобіля, які подав [колега], оскільки самостійно протистояти неправомірним діям [нападника] не міг, та зрозумівши, що щось сталось, одразу відправився на допомогу. Він відчинив водійські двері службового автомобіля, та побачив, як [нападник] обома руками стискає шию [колеги]», – йдеться в одній з ухвал. Поліцейський допоміг напарнику звільнитись та разом з ним вдягнув на зловмисника кайданки.

Судячи з інформації у судовому реєстрі, впродовж розслідування нападник перебував під вартою. Про нього відомо, що він уродженець села Бахматівці Хмельницького району, на той час працював лісорубом «Прибузького лісництва».

Про вирок Хмельницького міськрайонного суду в цій справі стало відомо у вівторок, 23 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури області.

«Працівниками Хмельницької обласної прокуратури у суді доведено вину 39-річного чоловіка у вчиненні замаху на вбивство працівника правоохоронного органу (ст. 348 Кримінального кодексу України). Вироком Хмельницького міськрайонного суду його засуджено до 9 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що дев'ять років ув'язнення – це мінімальна санкція статті 348. Максимально ж чоловікові загрожувало до 15 років тюрми. Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.