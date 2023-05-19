У гуртожитку в Кам'янці-Подільському поліція затримала 50-річного чоловіка за підозрою у вбивстві матері. Попередньо встановлено, що він до смерті побив 86-річну жінку під час сварки.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, тіло загиблої жінки виявили вранці 17 травня. Поряд спав її п'яний 50-річний син.

«Подія сталася в одному із гуртожитків по вулиці Привокзальній. Як з’ясували поліцейські, напередодні між сином та матір’ю виник конфлікт, і підозрюваний побив стареньку, завдавши їй тілесних ушкоджень, від яких жінка померла», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали на місці. Слідчі вже оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), санкція якої передбачає від семи до 15 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.