Суд призначив дев'ять з половиною років ув'язнення 50-річному мешканцю Кам'янця-Подільського, який вбив матір. Відомо, що раніше чоловіка неодноразово штрафували за домашнє насильство.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського міського суду, злочин чоловік вчинив зранку 17 травня в одному з гуртожитків на вулиці Привокзальній. Під час конфлікту чоловік жорстоко побив 86-річну жінку, а тоді зламав їй шийні хребці.

На судовому засіданні, яке відбулося 18 серпня, Сергій М. визнав провину, однак пояснив, що не пам'ятає обставин, бо в ті дні він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Очевидці ж розповіли, що напередодні ввечері, 16 травня, мешканці гуртожитка викликали жінці «швидку», бо син сильно її побив. Приїжджали і працівники поліції. Відомо, що жінку возили у медзаклад, але, за словами лікарів, госпіталізації вона не потребувала, бо мала лише забої та синці. Вона одразу ж повернулась додому, і тоді, судячи з матеріалів справи, син завдав їй смертельних побоїв.

Раніше чоловіка вже двічі штрафували за домашнє насильство: у на сайті судової влади є дві постанови, згідно з якими суд призначав чоловікові по 170 грн штрафу.

Суддя Ярослав Воєвідко визнав Сергія М. винним в умисному вбивстві та призначив йому дев'ять з половиною років ув'язнення. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.