Побитого юнака знайшли місцеві мешканці села Шумівці

На Хмельниччині судили трьох чоловіків, які побили 23-річного знайомого, а тоді залишили його голим на кладовищі. Таким чином вони намагались покарати його за начебто викрадені гроші. Суд визнав їх винними у катуванні та незаконному позбавленні волі людини, і призначив по три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, інцидент стався 10 серпня. Троє чоловіків побили 23-річного знайомого та заштовхали його в авто. Зловмисники вивезли юнака в поле неподалік міста і знову побили. Після цього підозрювані роздягнули потерпілого, зв’язали йому руки й ноги клейкою стрічкою і поїхали до кладовища в селі Шумівці.

«Зупинивши автомобіль поряд із вказаним кладовищем, [обвинувачені] викинули [потерпілого] із вантажного відділення автомобіля на землю, де звільнили його шляхом розрізання з його рук та ніг клейкої стрічки, залишивши при цьому потерпілого на вказаному місці вночі 11 серпня 2023 року в повністю оголеному вигляді», – йдеться у матеріалах справи.

Знесиленого юнака помітили місцеві жителі, які й повідомили у поліцію. За декілька днів правоохоронці знайшли трьох нападників та вручили їм підозри за ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини) та ч.2 ст. 127 ККУ (катування).

Відомо, що у грудні цього року обвинувачені уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 20 грудня суддя Тетяна Бацуца цю угоду затвердила. Відтак підсудних визнали винними та призначили їм по три роки іспитового терміну.