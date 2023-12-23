Слідчі поліції повідомили затриманим про підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів

У Дніпрі правоохоронці затримали сімох підлітків, які жорстоко вбили безпритульну жінку. У телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксоване вбивство. Підлітків підозрюють у скоєнні замаху на вбивство ще одного безпритульного. Про це 23 грудня повідомила Нацполіція України.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до умисного вбивства безпритульної жінки, також поліція перевіряє їх причетність до замаху на вбивство іншого чоловіка.

Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти: він добіг до автозаправки та попросив викликати йому «швидку». Також затримані можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

Під час розкриття злочинів було задіяно майже весь особовий склад поліції Дніпра. Також в телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини фігурантів. Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх нападників, провели близько десяти обшуків у їхніх квартирах та зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.

Поліцейські підозрюють, що діями затриманих може керувати 23-річний мешканець Дніпра, який наразі знаходиться в місцях позбавлення волі та є підсудним за скоєння вбивства й розбійного нападу. За інформацією поліції, спілкування між ним та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. В його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон. Для перевірки вказаної інформації долучені співробітники кіберполіції.

Наразі семеро нападників затримані в порядку ст. 208 КПК України. Двох підозрюваних затримали на Донеччині спільно зі спецпризначенцями поліції Донецької області. Слідчі поліції повідомили затриманим про підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів, що передбачено п. 7 ч. 2 ст. 115 ККУ. Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.