Під час обшуків були вилучені ювелірні вироби, які вкрали з квартири, а також автомобіль BMW, яким користувались затримані

Залізничний районний суд Львова засудив до довічного ув’язнення Дмитра Думича та Назара Бучія за жорстоке вбивство подружжя пенсіонерів на Левандівці. Один з засуджених раніше орендував квартиру у подружжя та запідозрив, що вони могли заощадити значну суму грошей, тому він зі своїм знайомив вирішив їх вбити та пограбувати.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, на початку квітня 2020 року двоє чоловіків, львів’янин та мешканець Яворівського району, вирішили вбити та пограбувати подружжя пенсіонерів, які здавали квартири у Львові. Один з чоловіків раніше орендував у них житло, вивчив обстановку, район та інформацію про власників (де проживають, яким авто користуються). Він розповів своєму знайомому, що власники квартири могли заощадити значну суму коштів, тож він запропонував їх вбити та пограбувати, на що той погодився.

Згідно з планом, товариш колишнього орендаря написав власнику квартири з приводу оренди житла, вони домовились зустрітись. Дмитро Думич та Назар Бучій планували вбити власника, а якщо він приїде разом із дружиною, то їх обох, забрати ключі від квартири, де вони живуть, та пограбувати. Один з чоловіків домовився зустрітись із власником 12 квітня на вул. Моторній, його спільник у цей час перебував у авто BMW біля будинку та постійно координував його дії.

Власник квартири приїхав разом із своєю дружиною на авто Hyundai Santa Fe, він піднявся із потенційним орендарем у квартиру, а жінка залишилась на вулиці біля будинку. У квартирі нападник завдав 66-річному власнику житла близько 15 ножових ударів по тілу, що призвело до гострої крововтрати, від якої потерпілий помер. Після цього нападник заманив 67-річну дружину загиблого у квартиру, наніс їй множинні удар ножем по тілу, що призвели до її смерті.

Нападник забрав мобільні телефони вбитих та ключі від квартири, після чого обоє чоловіків поїхали до них додому. Злочинці знайшли у квартирі подружжя 200 доларів (5,4 тис. грн за курсом НБУ на той час) та 700 євро (20,7 тис. грн), а також прикраси загальною вартість близько 60 тис. грн. Тіло вбитих пенсіонерів знайшов їхній син, виламавши двері, бо батьки не виходили на зв'язок, а поруч з будинком було їхнє авто. Поліція повідомляла про затримання двох 20-річний чоловіків, яких підозрювали у жорстокому вбивстві пенсіонерів.

Після затримання та під час слідчого експерименту Дмитро Думич та Назар Бучій детально усе розповіли та визнали провину, однак під час судового засідання змінили свої покази.

Один з нападників, який безпосередньо вбив львів’ян, у суді частково визнав свою провину у вбивстві та крадіжці, однак запевнив, що вчинив злочин сам. Мешканець Яворівського району розповів, що він жив у гуртожитку та шукав квартиру для оренди, у нього були контакти потерпілого, бо його знайомий раніше орендував у нього житло. Він знав, що у власника квартири є свій бізнес, пов'язаний з продажем золота. З власником він домовився оглянути квартиру та попросив свого знайомого його підвезти. Обвинувачений підтвердив, що у нього був з собою ніж, бо він мав звичку завжди носити його з собою. Заявив, що під час огляду квартири між ним та власником трапився конфлікт, під час якого він його вбив. Обвинувачений не пам’ятає, як вбивав його дружину.

Після цього нападник забрав мобільні телефони та ключі у вбитих ним людей. Його товариш підвіз його до аптеки, оскільки у нього була закривавлена рука, потім до квартири, де мешкали вбиті. Нападник багато чого не пам’ятає після вбивства, зокрема, чи зідзвонювався він зі своїм другом, про що вони розмовляли, звідки знав адресу квартири, де жило подружжя.

Львів’янин, якого також підозрювали у вбивстві, свою провину у суді не визнав. Він заявив, що його знайомий попросив підвезти його на Левандівку, де він планував орендувати квартиру, потім він повернувся у авто з порізаною рукою – сказав, що впав. Вночі львів’янину зателефонував його товариш та розповів про вбивство і запитував про адвоката, але він просто поклав трубку.

Попри те, що львів’янин не визнав провину, його дівчина, з якою він жив, чула як він своїм товаришем говорили про грабіж, а потім про вбивство. Ввечері 12 квітня її хлопець розповів, що вони з знайомим їздили у якийсь будинок, він був на вулиці, а знайомий вчиняв вбивства. Після цього вони підвозили спільника додому і дівчина чула, як хлопці говорили про вбивства, під час розмови знайомий її хлопця глянув на неї та сказав: «Двоє є – буде ще третя».

Справу розглянула колегія суддів у складі Галини Пилип’юк, Андрія Ліуша та Ірини Мруць, вона дослідили усі матеріали справи та визнали Дмитра Думича та Назарія Бучія винним у вбивстві та розбої, призначивши їм довічне ув’язнення. На вирок ще може бути подана апеляція.