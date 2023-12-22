У четвер, 21 грудня, у одному з будинків неподалік ринку «Привокзальний» у Львові трапилось вбивство. 61-річний чоловік з Донецької області завдав численних ударів ножем своїй співмешканці, що призвело до її смерті.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, вночі 21 грудня в одній із квартир на вул. Миколи Зерова, що неподалік ринку «Привокзальний» у Львові виник конфлікт між 61-річним жителем Донецької області та 62-річною власницею помешкання. Під час сварки чоловіка кілька разів вдарив жінку ножем у груди та шию. Від отриманих травм львів’янка померла на місці.

Правоохоронці затримали вбивцю в порядку ст.208 КПК України, слідчі, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.