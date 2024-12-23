24-річний підозрюваний раніше був судимий за крадіжки

У Білоцерківському районі Київщини поліцейські затримали 24-річного чоловіка, який знущався з 4-річної дитини своєї співмешканки. Кривдник систематично бив дівчинку та завдавав їй психологічних страждань.

Як повідомили в поліції Київщини 23 грудня, медики зафіксували численні синці та садна на голові й тілі дівчинки. За даними правоохоронці, жителя Білоцерківського району раніше притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Журналісти «УП. Життя» намагались зʼясувати в правоохоронців, як довго тривало домашнє насильство щодо дівчинки з боку 24-річного чоловіка і чи постраждала матір дитини. Поліцейські відмовились розголошувати цю інформацію, пояснюючи це безпекою дитини.

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1) та катуванні малолітньої дитини (ч. 1 ст. 127 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Йому загрожує до шести років ув’язнення.