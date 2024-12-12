Інцидент стався 11 січня цього року в одному із сіл Кам’янеччини

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який побив 12-річного пасинка металевим прутом. У потерпілого були численні переломи та забої різних частин тіла, які медики оцінили як тяжкі травми. За скоєне обвинуваченому призначили 8 років тюрми, про це повідомила 12 грудня пресслужба прокуратури області.

Інцидент стався 11 січня цього року близько 20:30 в одному із сіл Кам’янеччини. Під час чергового конфлікту з сином своєї співмешканки 41-річний чоловік вхопив металевий прут і почав бити ним пасинка, завдавши численних травм.

«Потерпілий зміг вирватись та вибігти з будинку на вулицю. У цей час поруч проїжджав екіпаж патрульної поліції, до яких хлопчик звернувся по допомогу. Поліцейські одразу ж викликали медиків, після чого дитину доставили до лікарні», – повідомляли правоохоронці.

При огляді лікарі виявили у хлопчика переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм оцінили як тяжкі.

Вітчима потерпілого суд визнав винним у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітньому (ч. 1 ст. 121 КК України) й призначив максимальне покарання за інкримінованою статтею – 8 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в суді.