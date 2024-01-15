Помешкання, в якому чоловік тяжко побив підлітка

На Хмельниччині 41-річний чоловік металевим прутом побив свого 12-річного пасинка. Наразі потерпілий хлопець перебуває у лікарні з важкими травмами. Нападника ж затримала поліція, йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався 11 січня близько 20:30 в одному із сіл Кам’янеччини. Під час чергового конфлікту з сином своєї співмешканки 41-річний чоловік вхопив металевий прут та почав бити ним хлопчика, завдавши численних травм.

«Потерпілий зміг вирватись та вибігти з будинку на вулицю. У цей час поруч проїжджав екіпаж патрульної поліції, до яких хлопчик звернувся по допомогу. Поліцейські одразу ж викликали медиків, після чого дитину доставили до лікарні», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

При огляді лікарі виявили у хлопчика переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі. Наразі дитина перебуває у лікарні.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили про підозру за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.



