На Рівненщині викрили схему наркобізнесу за участі працівника СІЗО

У Рівному викрили працівника СІЗО, якого втягнули в наркобізнес через романтичні стосунки з арештанткою. В обмін на інтимні фотографії чоловік постачав в установу метамфетамін, канабіс, PVP тощо. Про це повідомила у середу, 4 червня, пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у грудні 2024 року ув’язнена, яка перебувала у романтичних стосунках з працівником СІЗО, умовила його допомагати з постачанням наркотиків на територію установи. Вона діяла за вказівкою головного організатора наркотрафіку – раніше судимого чоловіка, який на момент реалізації схеми перебував під вартою у тому ж СІЗО.

«Під тиском емоційного зв’язку посадовець погодився на участь у схемі. До незаконного обігу входили бупренорфін, метамфетамін, канабіс та психотропні речовини типу PVP («солі»)», – зазначили у ДБР.

Працівник СІЗО отримував наркотики, після чого проносив заборонені речовини до установи. Арештантка, прикриваючись передачами, передавала товар організатору, який уже поширював наркотики серед інших утриманців ізолятора. Грошей працівник ізолятора за участь у злочині не брав – його «винагородою» стали інтимні фото та листування з арештанткою.

Жінка, яка вмовила працівника СІЗО, вже отримала вирок за іншу справу – її засудили до 5 років і 2 місяців позбавлення волі, які вона відбуватиме в іншій установі.

Іншим фігурантом оголосили підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотиків у місці позбавлення волі, вчинене організованою групою повторно). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.