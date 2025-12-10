Консулом Іспанії у Львові став Анатолій Забарило

Колишній депутат та секретар Львівської міської ради 65-річний Анатолій Забарило очолив новостворене консульство Іспанії у Львові. Консульство відкрили у середу, 10 грудня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Про призначення Анатолія Забарила стало відомо ще 2 грудня. Про це повідомив почесний консул Бельгії у Західному регіоні України. Саму установу відкрили 10 грудня. У відкритті взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу.

«Відтепер зможемо швидше розвивати економічні і культурні зв’язки Львівщини з Іспанією, запускати освітні програми та інші спільні ініціативи. Почесне консульство також стане важливою точкою опори для іспанських громадян в Україні та українців, які підтримують чи планують тісні контакти з Іспанією», – повідомив Максим Козицький.

Консульство Іспанії у Львові працюватиме на вул. Грецькій, 5.

Анатолій Забарило має технічну освіту, працював у радіотехнічному інституті. Політичну карʼєру розпочав на початку 2000-х. Він був помічником низки народних депутатів, а у 2006 році вперше став депутатом Львівської міської ради. У 2015 році став секретарем ЛМР. У 2020 році був зареєстрований кандидатом у депутати Львівської міської ради від партії «Громадянська позиція», але ця партія взагалі не пройшла у раду.

На виборах у 2019 році він очолював передвиборчий штаб Анатолія Гриценка на Львівщині, а також ішов за списком від його партії у Верховну Раду, але безуспішно.

Також Анатолій Забарило очолює ГО «Міжнародне товариство українсько-іспанської дружби» та був віцеконсулом почесного консульства Бельгії у Львові.