Чоловіків, які прибувають в територіальні центру комплектування та соціальної підтримки і тимчасово там розміщуються до відправки на полігон, харчуватимуть за державні гроші й за стандартами ЗСУ. Кабінет міністрів України під час засідання 30 грудня оновив правила організації харчування мобілізованих.

Про зміни щодо організації харчування повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечать трьохразовим харчуванням. Раціон мобілізованих складатиметься з таких ж страв і продуктів, які затверджені і для військових у Збройних Силах України.

За даними Міноборони таке рішення уряду дозволить краще організувати забезпечення людей, яких мобілізували. Адже на етапі підготовки до відправлення на навчання у військову частину мобілізовані часто проводять в приміщенні ТЦК більше ніж добу, тож у цей час матимуть нормальне харчування.

Додамо, що з 30 грудня Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.