Андрія Деркача Україна розшукує за підозрою у державній зраді

Колишній народний депутат України та член «Партії регіонів» Андрій Деркач, якого Україна розшукує за підозрою у державній зраді, отримав звання героя Росії. Про це повідомили у середу, 10 грудня, російські ЗМІ.

10 грудня на пленарному засіданні Ради Федерації сенатори привітали власників «Золотої Зірки», що вручається разом зі званням героя Росії. Серед нагороджених був і Андрій Деркач.

Росіяни зазначають, що раніше про присвоєння Деркачу найвищої державної нагороди РФ не повідомлялося.

У соцмережах Ради також опублікували фото із сенаторами, які позували з медалями.

Фото парламенту Росії, на фото Андрій Деркач (ліворуч) з групою російських сенаторів

Що відомо про Андрія Деркача

Андрій Деркач є сином Леоніда Деркача – колишнього голови Служби безпеки України. Уперше став депутатом Верховної Ради у 1998 році. Деркач обирався до ВР від політсил «За Єдину Україну!», Соціалістична партія України, «Партія Регіонів». А 2019 році востаннє був обраний по 159-му округу Сумської області як безпартійний самовисуванець.

У серпні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило проти Деркача санкції за спробу вплинути на вибори президента США. Зокрема, у США вважають, що у 2019 році Деркач і його соратники через підконтрольні їм ЗМІ використовували американські видання та соцмережі, аби дискредитувати офіційних осіб США, які нібито причетні до корупційних злочинів. За даними Мінфіну, Андрій Деркач упродовж більш ніж 10 років був агентом РФ та співпрацював з російською розвідкою.

У червні 2022 року СБУ викрила Деркача на створенні приватних охоронних компаній, які мали допомагати російським окупантам захоплювати міста. А вже у вересні того ж року НАБУ і САП повідомили йому про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство встановило, що упродовж 2019-2022 років Деркач одержав щонайменше 567 тис. доларів від російських правоохоронних і розвідувальних органів за підривну діяльність проти України. НАБУ оголосило його в розшук.

У січні 2023 року Володимир Зеленський позбавив громадянства України Андрія Деркача. Після цього Верховна Рада проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.

У листопаді 2024 року Деркач увійшов до комітету безпеки і оборони Ради Федерацій РФ. А вже у вересні він став сенатором у Раді Федерації від Астраханської області.

А у листопаді 2025 року стало відомо, що фігуранти справи про корупцію в енергетиці відмили 100 млн доларів в офісі екснардепа Деркача.