У середу, 10 грудня, на кордоні з Румунією розпочала роботу біометрична система контролю Entry/Exit System (EES) для в’їзду та виїзду в Європейський Союз. Наразі система діє в трьох пунктах пропуску на території Буковини, повідомляє Чернівецький прикордонний загін.

У пунктах пропуску «Дяківці – Раковець», «Красноїльськ – Вікову де Сус» та «Дякове – Халмеу» прикордонники почали вносити біометричні дані кожного, хто їде з України та в Україну. Ще один пункт пропуску «Порубне – Сірет» за новою системою розпочне роботу з 9 січня 2026 року.

Процедура передбачає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн, до таких також відносяться і громадяни України. Під час першого перетину кордону створюватиметься цифровий запис кожного мандрівника, який прямує до ЄС. При наступних перетинах біометричні дані звірятимуть із цим записом. Дітям до 12 років відбитки пальців не зніматимуть.

Система EES впроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС та протидії незаконній міграції. За даними українських прикордонників, нова система контролю наразі не впливає на загальний порядок перетину кордону, черги не збільшуються, а сама процедура досить швидка.

Раніше повідомляли, що з 12 жовтня 2025 року Європейський Союз почав впроваджувати нову цифрову систему в’їзду та виїзду. Зміни стосуються громадян країн, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони.