Систему біометричного контролю поступово впроваджуватимуть протягом шести місяців

З неділі, 12 жовтня, Європейський Союз почав впроваджувати нову цифрову систему в’їзду та виїзду. Зміни стосуватимуться громадян країн, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Нова біометрична система контролю Entry/Exit System (EES) почне працювати у пунктах пропуску на кордоні з країнами-членами ЄС – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Систему створили для електронного відстеження перетину кордону без проставлення фізичних штампів у паспортах.

«Діяльність системи EES стосуватиметься усіх громадян третіх країн (включаючи Україну), які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду)», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Прикордонники пояснили, що під час першого в’їзду до Шенгенської зони після запуску EES кожен має пройти розширену реєстрацію. Вона включатиме збір біометричних даних – йдеться про зображення обличчя та чотири відбитки пальців.

Вже під час наступних перетинів кордону процес ідентифікації прискориться, бо біометричні дані звірятимуть з наявною інформацією в базі. Зазначається, що система буде автоматично фіксувати дату, час та місце перетину кордону.

«Провадження EES має на меті прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян у країнах ЄС, протидію незаконній міграції тощо. Державна прикордонна служба України закликає громадян України, які планують поїздки до країн ЄС, враховувати ці зміни», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Запуск EES відбуватиметься поетапно з 12 жовтня 2025 року. Вводити систему в експлуатацію планують протягом шести місяців.