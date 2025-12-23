Наступного року Пентагон заклав на військову допомогу Україні 0,4 млрд доларів

Упродовж січня-жовтня 2025 року США передали Україні військової допомоги на 0,5 млрд євро, що у 77 разів менше за аналогічний період минулого року, коли вартість допомоги становила 38,7 млрд євро. Таке різке скорочення негативно позначилося на обороноздатності України та призвело до людських і територіальних втрат. Про це 23 грудня повідомила економістка Тетяна Богдан у матеріалі для ZN.UA.

Відомо, що у 2026-2027 роках Пентагон заклав на щорічну військову допомогу Україні по 0,4 млрд доларів.

За оцінками Тетяни Богдан, зменшення підтримки з боку США частково компенсували європейські країни. За десять місяців 2025 року вони передали Україні озброєння та військове обладнання на 30,2 млрд євро, тоді як у січні-жовтні 2024 року цей показник становив 17,6 млрд євро. Попри це, у підсумку Україна втратила 15,4 млрд євро військової допомоги від США.

Зокрема, у 2025 році оборонні пакети військової допомоги Україні суттєво збільшили Норвегія, Німеччина, Швеція, Велика Британія і Франція.

До прикладу, у 2022–2024 роках Німеччина надала Україні військової допомоги в еквіваленті 0,008% ВВП, то за десять місяців 2025 року ця допомога зросла до 0,024% ВВП.

Швеція із рівня підтримки обсягом 0,021 % власного ВВП у 2022-2024 роках збільшила у 2025 році допомогу до 0,067% ВВП.

Візуалізація ZN.UA

Економістка зауважує, що хоча так звана коаліція охочих поки не змогла повністю компенсувати втрату американської військової допомоги, її економічний і технологічний потенціал доволі значний і в перспективі може суттєво посилити військово-оборонні можливості України.

Так, сумарна «економічна вага» коаліції охочих складає від 11 до 12 трлн євро річного ВВП, що у 5-6 разів перевищує ВВП Росії.

До слова, 18 грудня лідери держав Євросоюзу не змогли домовитись про репараційний кредит Україні на основі заблокованих активів РФ. Однак 19 грудня 24 країни ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро безвідсоткового кредиту коштом з бюджету Євросоюзу протягом 2026–2027 років. Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія виплатить репарації.