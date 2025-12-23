Меч стане повноцінним експонатом

Віктор Мощенко разом із донькою Наталією передали Національному музею історії України давній меч та дві сокири, які випадково знайшли неподалік Радомишля, що на Житомирщині. Фахівці датують меч другою половиною X – початком XI століття. Про це повідомив Національний музей історії України, у вівторок, 23 грудня.

За словами науковців, саме такими мечами користувалися варязьке військо київських князів. Місце знахідки не є випадковим: сучасний Радомишль у давнину був відомий як Микгород і входив до земель древлян.

Історики пояснюють, що слов’янське плем’я древлян мешкало на Лівобережному Поліссі та мало власну державу з укріпленими містами – Іскоростенем (нині Коростень), Вручієм (Овруч), Малином, Мическом і Микгородом. У IX–X століттях ці землі зазнавали походів київських князів. 884 року на древлян пішов князь Олег, а князь Ігор загинув під час збору данини. Остаточно древлян підкорила княгиня Ольга у 946 році, зруйнувавши Іскоростень.

З XII століття території колишнього древлянського князівства належали Десятинній церкві, фундаменти якої розташовані на території музею.

Генеральна директорка музею Олена Земляна наголосила, що вчинок Віктора Мощенка та його доньки є надзвичайно важливим. За її словами, музейна програма спрямована на боротьбу з незаконним обігом археологічних знахідок і закликала громадян не перетворювати історію на товар, а передавати такі артефакти державі.

Реставратор Юрій Бут зазначив, що, попри неідеальну збереженість клинка, меч стане повноцінним експонатом. Особливу цінність має те, що він знайдений разом із бутероллю – бронзовим закінченням піхов, декорованим срібною інкрустацією. Також добре збереглися елементи руків’я та перехрестя з орнаментом.

Археолог Сергій Діденко звернув увагу, що це рідкісний випадок, коли точно відоме місце знахідки. Наявність піхов може свідчити, що меч походить із поховання, ймовірно – з розореного кургану. Найближчим часом археологи планують спільно з Інститутом археології обстежити цю ділянку.

Про перебіг реставрації меча та результати майбутніх археологічних досліджень музей обіцяє повідомляти додатково.

Меч походить із поховання. Фото музею