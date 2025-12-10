Глиняну фігурку бичка виявили під час розкопок у селі Залуква Галицької громади

Під час археологічних досліджень у Галицькій громаді знайшли глиняну фігурку бичка. Знахідка датується початком IV тис. до н.е і є артефактом трипільців, що жили в той час на території сучасного Прикарпаття.

Як розповіли у Національному заповіднику «Давній Галич» у середу, 10 грудня, фахівці установи натрапили на артефакт під час розкопок поселення в урочищі Сад села Залуква.

«Глиняна фігурка бичка Трипільської культури датується етапом В ІІ (початок IV тис. до н.е.) і є цінним свідченням духовного світу та мистецьких традицій трипільців», – розповіли у заповіднику.

Поселення трипільців біля Галича нараховувало до сотні жител

Зазначимо, перші поселення людей на території Залукви, виявлені археологами, належать до часів неоліту – IV-III тис. до н. е., і є частиною культури лінійно-стрічкової кераміки. Назва культури походить від знахідок глиняного посуду із характерними для них заглибленими лініями.

Заселення територій Залукви трипільцями відбувалось з Покуття – східної частини Івано-Франківської області. Поселення нараховувало до сотні помешкань та господарських споруд з чітким плануванням. Будинки стояли колами навколо великого майдану, на якому були святилища.