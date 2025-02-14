На території села Підгороддя розташоване однойменне поселення і городище епох мезоліту та Київської Русі

Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти службовців Підгородянської сільської ради, які передали у приватну власність земельну ділянку, на якій розташована пам’ятка археології. За службову недбалість колишнім посадовцям сільради загрожує до 3 років обмеження волі.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 14 лютого, на підставі рішення сільради землю з пам’яткою археології незаконно передали у приватну власність для ведення селянського господарства.

«Передачу земель, на яких розташовані пам’ятки археології, у приватну власність законом заборонено. Наразі прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, вчиненої службовими особами (ч. 1 ст. 367 КК України)», – зазначили правоохоронці.

Додамо, що на території села Підгороддя у Рогатинському районі розташоване однойменне поселення і городище епох мезоліту, бронзового і раннього залізного віку та Київської Русі (від IX. ст. до н.е до XIII ст. н.е.). На початку XX століття в річці біля Підгороддя знайшли статую язичницького походження. На думку дослідників це був ідол Велеса. Статую перевезли до Рогатина і вона зникла при наступі російських військ під час Другої світової війни.