Прикарпатку зобов'язали повернути державі ділянку за 4 млн грн визнану пам’яткою археології
Йдеться про 0,29 га землі у селі Добротів Надвірнянського району
Надвірнянський районний суд скасував право власності Олександри Рутковської на земельну ділянку, площею 0,29 га і вартістю 3,9 млн грн. Ділянку історико-культурного призначення повернули державі.
З ухвали суду відомо, що йдеться про ділянку у селі Добротів Ланчинської селищної ради, на якій розміщені пам’ятники археології місцевого значення – поселення Делятин VI та Делятин XII.
«Вказана земля незаконно перебувала у власності фізичної особи, однак може бути виключно у державній власності», – повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 23 серпня.
Надвірнянський районний суд задовольнив заяву правоохоронців і скасував державну реєстрацію земельної ділянки у Добротові, припинивши право власності за нею Олександри Рутковської.