Ділянку історико-культурного призначення у Добротові незаконно передали у приватну власність

Надвірнянський районний суд скасував право власності Олександри Рутковської на земельну ділянку, площею 0,29 га і вартістю 3,9 млн грн. Ділянку історико-культурного призначення повернули державі.

З ухвали суду відомо, що йдеться про ділянку у селі Добротів Ланчинської селищної ради, на якій розміщені пам’ятники археології місцевого значення – поселення Делятин VI та Делятин XII.

«Вказана земля незаконно перебувала у власності фізичної особи, однак може бути виключно у державній власності», – повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 23 серпня.

Надвірнянський районний суд задовольнив заяву правоохоронців і скасував державну реєстрацію земельної ділянки у Добротові, припинивши право власності за нею Олександри Рутковської.