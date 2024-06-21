Ділянка водного фонду розташована за межами Болехова, Гузіїва та Міжріччя

Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калуської окружної прокуратури до рибного господарства «Міжріччя» і зобов’язав акціонерне товариство львів’янина Ігоря Кострицького повернути у державну власність ділянку водного фонду площею понад 300 га і вартістю 4 млрд грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 21 червня, раніше земля, що розташована за межами Болехова, Гузіїва та Міжріччя, перебувала у постійному користуванні державного підприємства, яке було реорганізовано в приватне акціонерне товариство.

«Товариство тривалий час використовувало ділянку без сплати обов’язкових платежів, зокрема податку на землю чи плати за оренду землі. В суді доведено, що суб’єкт господарювання протиправно використовував ділянку площею понад 300 га для рибогосподарської діяльності», – розповіли правоохоронці.

Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов прокуратури і зобов’язав рибне господарства «Міжріччя» повернути у державну власність ділянку водного фонду вартістю 4 млрд грн.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, рибне господарство «Міжріччя» зареєстроване у 1995 році у Болехові. Його засновниками є 17 акціонерів. Найбільшими пакетами акцій володіють дніпрянин Владлен Русаков та львів’янин Ігорь Кострицький. Останній і є бенефеціарним власником компанії.