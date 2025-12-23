Рецидивісту присудили тюремний строк

Личаківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Чернівецької області 37-річному Миколі Іванчуку за побиття поліцейського. Йому присудили шість років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, 6 вересня 2025 року чоловіка доставили у відділок поліції на вул. Романчука у Львові для з’ясування обставин щодо вчинення ним легких тілесних ушкоджень. Під час перевірки з’ясувалося, що він також перебуває в розшуку за інше правопорушення.

Затриманий попросився вийти з приміщення поліції «на перекур» та спробував втекти. Далі його наздогнав поліцейський на вул. Конопницької. Микола Іванчук вдарив кулаком в обличчя поліцейського, внаслідок чого той впав. Правоохоронець отримав травми, які експерти кваліфікували як легкі.

У суді обвинувачений свою вину визнав.

Суддя Назарій Нор визнав Миколу Іванчука винним в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 ККУ).

Обвинувачений раніше неодноразово судимий, востаннє – за грабіж. У результаті часткового складання вироків, суд призначив йому шість років та місяць позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще може бути оскаржений.