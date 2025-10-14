Галицький районний суд Львова виніс вирок військовому, який самовільно залишив частину, вчинив бійку у ресторані у центрі Львова, а також вдарив поліцейського у обличчя. За напад на поліцейського обвинуваченому призначили рік іспитового терміну та зобов’язали виплатити потерпілому 50 тис. грн моральної компенсації.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, випадок трапився ввечері 8 вересня 2025 року у ресторані «Українське подвір’я», що на вул. Кавовій неподалік Оперного театру. Двоє чоловіків вчинили бійку, агресивно себе поводили, побили горщики із квітами та розкидали крісла. На місце приїхали поліцейські, які встановили, що один із чоловіків є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ).

На місце викликали військову службу правопорядку. Військовий Олег С. раптово вдарив працівника поліції головою у обличчя. Щодо нападника порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 345 КК України. У суді обвинувачений визнав свою провину.

Цю справу розглянув суддя Олег Юрків, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав Олега С. винним у кримінальному правопорушенні та призначив два роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Суддя також частково задовольнив цивільний позов поліцейського, зобов’язавши порушника виплатити 50 тис. грн моральної компенсації. Вирок ще можна оскаржити.