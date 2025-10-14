Яворівський районний суд Львівщини визнав двох військовослужбовців винними у недбалому ставленні до служби – курсанти відлучились з військової частини на кілька годин і їм призначили по 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, обидва випадки трапились у один час. 12 серпня із 08:00 по 11:30 двоє курсантів навчального взводу, Томаш О. та Олександр Н., без дозволу відлучились із території військової частини. Військові були відсутні на службі понад три години і щодо них склали протоколи про адміністративне правопорушення (ч.2 ст.172-15 КУпАП).

Обоє військових не прийшли на засідання суду, тому справи розглядали без їхньої присутності. У матеріалах справ також не вказана причина, чому курсанти відлучились з військової частини на кілька годин.

Суддя Наталія Кондратьєва розглянула обидві справи та призначила військовим покарання за недбале ставлення до служби – по 17 тис. грн штрафу. Постанови суду ще можна оскаржити у апеляції.