Під час своєї відпустки заступник командира залучав підлеглих до ремонту власного будинку, також вони встановлювали пам’ятники на могилах його батьків

ДБР викрило заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який відправив військових класти бруківку замість проходження служби. Військові фактично працювали на підприємця, який є знайомим заступника командира військової частини. Вони також робили ремонт у будинку заступника командира і встановлювали пам’ятники на могилах його батьків.

Як вказано у повідомленні ДБР за 13 жовтня, заступник командира військової частини допомагав знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки. За його проханням командир «виділив» кількох військових, які фактично працювали на підприємця.

Упродовж березня – вересня 2025 року ці військові, отримуючи грошове забезпечення у частині, укладали бруківку на кількох об’єктах у межах Львівської області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори.

ДБР оприлюднило кілька фото з укладання бруківки військовими. ZAXID.NET встановив, що принаймні одне фото зроблене у Бориславі біля будинку 49 на вул. Тараса Шевченка (одразу біля міської ради).

Під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам’ятники на могилах його батьків.

Крім того, за попередньою інформацією, посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини.

Сума завданої шкоди державному бюджетові через відсутність військових на службі наразі встановлюється судово-економічними експертизами.

Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн грн. Його також відсторонено від посади.