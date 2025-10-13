Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов священника, скасувавши наказ про його мобілізацію та зарахування до складу військової частини. Суддя встановив, що позивача протиправно мобілізували на військову службу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, до суду звернувся священник, якого у березні 2025 року мобілізували на військову службу. Позивач вважає дії ТЦК протиправними та хотів скасувати наказ про свою мобілізацію та зарахування до особового складу військової частини.

У позові чоловік розповів, що є священником, пастором релігійної громади «Нове життя» євангельських християн-баптистів та був внесений у список для бронювання.

«Вказана віра забороняє вірянам і тим більше священнослужителям брати до рук зброю чи мати будь-яке відношення до збройних сил будь-якої держави. Під час мобілізаційних заходів позивач повідомив відповідача, що він священнослужителем і його прізвище є у списках для бронювання у відповідності до положень ЗУ «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» та Постанови КМУ №1498 від 26.12.2024, згідно яких бронюванню підлягають всі військовозобов’язані, які є священнослужителями, у відповідності до переліку посад, затвердженому Державною службою з етнополітики та свободи совісті», – наводив аргументи позивач.

Цю справу розглянув суддя Назар Стецик, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Представник ТЦК у відзиві зазначив, що на момент призову позивач не користувався правом на відстрочку від призову під час мобілізації.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті підтвердила, що позивач був внесений до списку священнослужителів для бронювання від мобілізації.

«Таким чином, на позивача на час призову його на військову службу розповсюджувався відповідний імунітет від такого призову, передбачений п.1 ч.1 ст.23 Закону №3543-XII», – вважає суддя.

Суддя також сказав, що првцівники ТЦК мали перевірити інформацію про внесення священника до списків для бронювання.

«Не лише у військовозобов’язаного громадянина є обов’язок щодо повідомлення органів ТЦК про наявність підстав для відстрочки, а й органи ТЦК зобов’язані перевіряти та володіти інформацією щодо статусу особи з метою недопущення протиправних дій щодо особи, а тому ТЦК мав перевірити наявність чи відсутність у позивача права на відстрочу від призову за мобілізацією, ураховуючи відповідне повідомлення з боку позивача», – вказано у рішенні суду.

Позов священника задовольнили повністю. Накази про його призов на військову службу та зарахування до списків особового складу військової частини визнали протиправними та скасували. Рішення суду ще можна оскаржити.