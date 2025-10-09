Військовослужбовець із Львівської області через Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову звільнити його зі служби для догляду за батьком із другою групою інвалідності. Мати позивача також має інвалідність, а брат є військовим, який зник безвісти. Суд зобов’язав військову частину звільнити позивача на підставі поданого ним рапорту.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, до суду звернувся військовий із Львівщини, який проходить службу у одній з військових частин у званні капітана. Він розповів, що йому відмовили у задоволенні рапорту про звільнення зі служби для догляду за батьком із другою групою інвалідності. Мати позивача має другу групу інвалідності через психічний розлад, а рідний брат є військовим, який зник безвісти. Позивач вважає, що йому протиправно відмовили у звільненні зі служби.

У матеріалах справи вказано, що рапорт позивача погодив начальник командного пункту, начальник штабу, командир військової частини підготував подання про звільнення, але командир іншої частини (правонаступник) повідомив, що немає підстав для задоволення рапорту.

Цю справу розглянула суддя Юлія Кондратюк, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя зазначила, що нотаріальне посвідчення висновку МСЕК чи ЛКК про потребу в постійному догляді не передбачене Інструкцією №170, як обов’язкова вимога. Щодо тверджень відповідача про наявність у батька позивача інших родичів, які могли б його доглядати, то суддя вважає, що позивач надав достатньо доказів. Його брат зник безвісти, а мати також має групу інвалідності.

Суд вважає позовні вимоги капітана обґрунтованими. Відмову військової частини у звільненні зі служби визнали протиправною та зобов’язали прийняти відповідне рішення. На судове рішення ще можна подати апеляцію.