Яворівський районний суд Львівщини визнав солдата винним у недбалому ставленні до військової служби через те, що він відлучився з військової частини на кілька годин. За адмінправопорушення йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, військовий Олександр С. проходить службу у одній з військових частин у званні солдата. Близько 23:00 16 серпня він відлучився з військового містечка та був відсутній на службі протягом чотирьох годин. У матеріалах справи не вказано обставин, чому військовий відлучився зі служби на кілька годин.

Щодо солдата склали адмінпротокол за ч.2 ст.172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби). На засідання суду Олександр С. не прийшов, тому справу розглянув без його присутності.

Суддя Наталія Кондратьєва дослідила усі матеріали та аргументи у цій справі, визнавши солдата винним у адміністративному правопорушенні та призначивши йому покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.