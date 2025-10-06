Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок уродженцю Миколаївської області, який після ВЛК відмовився отримувати бойову повістку та ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав покарання – три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, випадок трапився торік у березні. У приміщенні одного з ТЦК Володимиру Ш. намагались вручити повістку на відправку до військової частини, але військовозобов’язаний відмовився її отримувати та у вказаний час не прийшов у ТЦК. Щодо уродженця Миколаївської області порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що є обмежено придатним і переконаний, що стан здоров’я не дозволяє йому проходити військову службу.

Цю справу розглянув суддя Андрій Хомик, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав чоловіка винним у кримінальному правопорушенні, призначивши три роки тюремного ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.