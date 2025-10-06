На Львівщині суд призначив три роки тюрми чоловіку за відмову від бойової повістки
Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок уродженцю Миколаївської області, який після ВЛК відмовився отримувати бойову повістку та ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав покарання – три роки тюрми.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, випадок трапився торік у березні. У приміщенні одного з ТЦК Володимиру Ш. намагались вручити повістку на відправку до військової частини, але військовозобов’язаний відмовився її отримувати та у вказаний час не прийшов у ТЦК. Щодо уродженця Миколаївської області порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову.
У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що є обмежено придатним і переконаний, що стан здоров’я не дозволяє йому проходити військову службу.
Цю справу розглянув суддя Андрій Хомик, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав чоловіка винним у кримінальному правопорушенні, призначивши три роки тюремного ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.