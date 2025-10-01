Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військового, який після звільнення з російського полону проходив лікування ПТСР, але не отримав додаткові 100 тис. грн на місяць за час лікування. Бездіяльність військової частини визнали протиправною та зобов’язали нарахувати виплати за понад три місяці.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2025 року, у червні 2022 року солдат отримав важке поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, та до лютого 2024 року перебував у російському полоні. Після звільнення з полону солдат проходив лікування у медзакладах, але військова частина нарахувала йому лише частину додаткової винагороди (100 тис. грн на місяць). Військовий вважає це протиправним та звернувся до суду, щоб стягнути гроші, а також зобов’язати виплатити компенсацію за невикористану відпустку у 2024 році.

«За інші вказані періоди нарахування та виплата додаткової винагороди не здійснювалась, оскільки в поданих до підрозділу медичних документах основний діагноз вказано «посттравматичний стресовий розлад...». Оскільки «посттравматичний стресовий розлад» є захворюванням, пов’язаним із захистом Батьківщини, а не пораненням/травмою, пов’язаною із захистом Батьківщини, то виплата додаткової винагороди з розрахунку 100 тис. грн за такий період не проводилася», – повідомив представник військової частини.

Цю справу розглянула суддя Наталія Грень, яка дослідила усі докази та аргументи сторін. Вона встановила, що у червні 2022 року позивач був важко поранений при виконанні бойового завдання, потрапив у полон і потім проходив тривале лікування.

Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язала нарахувати солдату додаткові виплати за понад три місяці лікування ПТСР, а також компенсацію за невикористані дні відпустки у 2024 році (на момент звільнення). Рішення суду ще можна оскаржити.