Віктор Орбан перед самітом ЄС цікавився у Владіміра Путіна реакцією на можливу конфіскацію російських активів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні саміту Євросоюзу написав листа російському диктатору Владіміру Путіну. У листі угорський прем’єр запитував Путіна про його реакцію на можливу конфіскацію заморожених активів. Про це у середу, 17 грудня, повідомив угорський новинний портал HGV.

Віктор Орбан розповів, що кілька тижнів тому написав Путіну листа, у якому запитав, чи буде Росія реагувати на вилучення її заморожених у Європі активів. Також угорський прем’єр поцікавився у Путіна, чи враховуватиме Москва як голосувала кожна країна щодо конфіскації російських грошей.

«Я отримав відповідь. У ній зазначено, що будуть рішучі відповіді з використанням усіх інструментів міжнародного права, і що вони враховуватимуть, яку держава-член ЄС зайняла позицію [...] Ми, угорці, захистили себе та чітко дали зрозуміти, що Угорщина не підтримуватиме вилучення заморожених валютних резервів жодної країни, а не лише Росії», – заявив Віктор Орбан.

Крім того, Віктор Орбан заявив, що після конфіскації російських активів Євросоюз може вилучити й валютні резерви Угорщини. Таке припущення Орбан пояснив тим, що там, де зберігаються російські гроші, є й частка угорських коштів.

Нагадаємо, 12 грудня Європейський Союз погодив довгострокове замороження 210 млрд євро російських активів. Рішення підтримали 25 країн з 27. Тепер Євросоюз може не голосувати кожні шість місяців за продовження утримування активів Росії. Також це рішення усуває ризик того, що Угорщина та Словаччина можуть накласти «вето». Крім того, довгострокове замороження російських активів наближає можливість виділення 210 млрд євро для репараційної позики Україні коштом Росії.

Російські активи, що зберігаються за кордоном, Європа та США заморозили на початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про приблизно 250 млрд євро резервів Центрального банку Росії, а також активів російських фізичних і юридичних осіб за кордоном. Значна частина цих грошей (185 млрд євро) у вигляді готівки та цінних паперів зберігається в Euroclear – брюссельському кліринговому домі.