Компанія Ростислава Оленчина з 2008 року управляла майном фабрики

Нацполіція викрила схему заволодіння частиною приміщень Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, яка належить Національній спілці художників України. Підозру у шахрайстві та заволодінні майном оголосили адвокату, керівнику ТОВ «Компанія управління проектами Акрополь» Ростиславу Оленчину.

Як повідомили у середу, 17 грудня, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, адвокат разом зі спільниками на підставі пакету підроблених документів перереєстрували право власності на окремі об'єкти спілки, що розташовані у Львові, за підконтрольним товариством. Сума завданих збитків сягає 800 тис. грн.

«Щоб провернути оборудку, адвокат разом зі спільниками уклав фіктивні договори зі спілкою на користування її майном, а потім штучно створив заборгованість внаслідок нібито їх виконання. Згодом виготовили нові технічні паспорти для окремих приміщень, присвоївши їм інші ідентифікаційні ознаки», – йдеться в повідомленні ДСР.

У результаті відбулася перереєстрація права власності на приміщення Національної спілки художників за підконтрольним підприємством. А щоб усі дії виглядали законно, фігуранти передали ці об’єкти нерухомості до статутного капіталу іншого підконтрольного товариства.

Слідчі оголосили адвокатові про підозру в шахрайства та відмиванні майна (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про майно Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, а підозру отримав керівник ТОВ «Компанія управління проектами Акрополь» Ростислав Оленчин.

Під час обшуків правоохоронці вилучили матеріали причетності до оборудки інших її учасників, документи, носії інформації тощо. У межах кримінального провадження на незаконне відчужене майно спілки художників накладені арешти. За скоєне винуватцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кераміко-скульптурна фабрика почала працювати у Львові майже сто років тому. Там був виготовлений, зокрема, пам’ятник Івану Франку, що на Личаківському цвинтарі, та іншим визначним діячам.

Розташована фабрика на земельній ділянці площею 2,5 га в зоні парку Знесіння біля Музею народної архітектури та побуту у Львові. Земля належить місту, а приміщення фабрики – Спілці художників України.

16 грудня біля кераміко-скульптурної фабрики відбулась мирна акція щодо її збереження. Ситуація довкола легендарної фабрики загострилася через внутрішні конфлікти між членами Національної спілки художників України та львівського осередку спілки щодо можливого відчуження майна та втрати контролю над фабрикою. Львівська міськрада ініціює звернення до державних органів влади, щоб унеможливили будь-які дії щодо відчуження майна.