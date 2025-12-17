У Святослава Піскуна провели обшуки у його віллі у Франції

У Франції правоохоронці за запитом Державного бюро розслідувань здійснили обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна. Про це у середу, 17 грудня, повідомив «Бабель» з посиланням на власні джерела.

Державне бюро розслідувань у коментарі «Бабелю» підтвердило обшуки у Франції, однак не уточнило, кого саме стосувались слідчі дії. У бюро лише заявили, що під час обшуків у французьких правоохоронців виникли підстави для затримання ексгенпрокурора.

За даними «Дзеркало тижня», Святослава Піскуна підозрюють в отриманні хабаря за закриття справи. Йдеться про замах на адвоката Сергія Карпенка у 2003 році, у організації злочину підозрювали Ігоря Коломойського.

За інформацією «Дзеркало тижня» обшуки у Святослава Піскуна відбувались у вівторок, 16 грудня, у його віллі у передмісті Ніцци. А в середу, 17 грудня, правоохоронці прийшли з обшуками до нотаріуса, який оформлював угоду щодо придбання Піскуном нерухомості.

Святослав Піскун тричі обіймав посаду генерального прокурора України у період з 2002 до 2007 року. Також він був народним депутатом 5-го та 6-го скликань від «Партії регіонів».

Замах на вбивство Сергія Карпенка

У серпні 2023 року у кримській Феодосії на директора однієї з юридичних компаній Сергія Карпенка напали четверо чоловіків, завдавши йому ударів ножем та металевим прутом. Адвокату вдалося вижити, а виконавців злочину ув’язнили на строки від шести до 12 років.

У 2005 році правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно Ігоря Коломойського, якого підозрювали у замовленні вбивства Карпенка. Мотивом замаху, за версією слідчих, стала відмова адвоката брати участь у незаконній оборудці, за результатом якої під контроль Коломойського мало перейти підприємство «Дніпроспецсталь». Тоді довести причетність Коломойського до злочину не вдалось. У травні 2024 року українські правоохоронці знову порушили справу проти Коломойського та оголосили йому підозру в організації замовного вбивства.