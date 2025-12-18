ДТП трапилась в селі Угерсько 17 грудня

На Львівщині водій мікроавтобуса зіткнувся з мінівеном. Унаслідок ДТП водій легковика помер у лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась вранці у середу, 17 грудня, на трасі Стрий – Тернопіль в селі Угерсько Стрийського району. Автомобіль Peugeot Partner, яким керував 35-річний мешканець Самбірського району, зіткнувся з мікроавтобуса Mercedes-Вenz Sprinter, яким керував 50-річний мешканець Івано-Франківської області. Від отриманих у ДТП травм водій мінівена помер у лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Ви винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.