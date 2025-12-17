ДТП трапилась в селі Великий Дорошів 31 травня 2025 року

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок водієві Citroën Berlingo Володимиру Грабовому, який спричинив смертельну ДТП із мотоциклістом. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

ДТП трапилася 31 травня 2023 року в селі Великий Дорошів. 59-річний водій Citroën Berlingo під час виїзду на головну дорогу не пропустив 24-річного водія мотоцикла Yamaha YZF-R1, який вʼїхав у легковик та загинув на місці.

Під час судового розгляду водій уклав із прокурором угоду про визнання вини. Таке ж рішення підтримала родина загиблого.

Враховуючи матеріали справи, суддя Марʼяна Олещук визнала Володимира Грабового винним за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила 4 роки позбавлення волі. Суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.