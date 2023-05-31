Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці аварії

Вранці середи, 31 травня, на дорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська у селі Великий Дорошів, що біля Львова, сталася смертельна аварія, у якій загинув мотоцикліст. Як повідомила ZAXID.NET прес-служба поліції, загиблому мотоциклісту було 24 роки.

Смертельна аварія сталася близько 07:00. За даними поліції, зіткнулися легковик Citroën Berlingo та мотоцикл Yamaha. За кермом авто був 59-річний мешканець Львівського району, а мотоциклом керував 24-річний чоловік, мешканець того ж району.

Внаслідок зіткнення водій автомобіля та його 63-річна пасажирка з травмами різної важкості були госпіталізовані. А 24-річний мотоцикліст загинув на місці аварії.

Після встановлення обставин аварії, поліцейські відкриють кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху.