Водій мотоцикла загинув на місці

У селі Верхнє Висоцьке Самбірського району, приблизно о 19:00 16 квітня, 19-річний водій мотоцикла Geon не впорався з керуванням і виїхав за межі дороги. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що від отриманих травм хлопець загинув на місці.

Загиблий водій був мешканцем одного з сіл Самбірського району. «Водій мотоцикла Geon не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини й впав. Від отриманих внаслідок ДТП травм мотоцикліст помер на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини події», – розповіли у прес-службі поліції.

За інформацією поліції, загалом у Львівській області за 16 квітня сталося дванадцять аварій.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП (фото поліції Львівської області)

Нагадаємо, що 13 квітня 53-річний водій Chevrolet Aveo у селі Берлин Золочівського району збив 63-річну жінку. Постраждалу із травмами різної важкості госпіталізували. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.