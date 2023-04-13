З місця аварії жінку із різними травмами забрала швидка

У середу, 12 квітня, у селі Берлин Золочівського району водій автомобіля Chevrolet Aveo збив 63-річну місцеву мешканку. Жінку із травмами госпіталізували до лікарні, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько 15:00. За даними поліції, 52-річний житель Бродів, який керував автомобілем Chevrolet Aveo, збив 63-річну жінку. Потерпілу із різними травмами госпіталізували до найближчої лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті – обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.