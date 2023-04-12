Поліція втановлює хто саме є винуватцем аварії

Пізно ввечері вівторка, 11 квітня, у селищі Івано-Франкове зіткнулися легковик та мотоцикл. Внаслідок аварії 16-річний хлопець, який керував мотоциклом, із важкими травмами потрапив у реанімацію.

За даними поліції, аварія сталася близько 20:45 на автодорозі Львів-Краковець. Автомобіль ВАЗ 2108, яким керував 43-річний житель одного з сіл району, зіткнувся з мотоциклом Musstang Grader 250. За кермом мотоцикла був 16-річний хлопець.

Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав сильні травми, його госпіталізували у реанімацію.

Слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке може отримати винуватець – до трьох років обмеження волі. Правоохоронці встановлюють обставини події.