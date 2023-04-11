Внаслідок аварії троє людей отримали сильні травми

Пізно ввечері понеділка, 10 квітня, біля Дрогобича сталася аварія, у якій постраждали троє людей. Зокрема, двоє молодих жінок та 18-річний хлопець, повідомила прес-служба поліції наступного дня після ДТП.

Аварія сталася близько 20:40 на автодорозі Нижанковичі – Стрий у Новому Селі. За даними поліції зіткнулися Volkswagen Jetta, яким керувала 27-річна жителька Стрия та Daimler Benz, за кермом якого був 18-річний мешканець Дрогобича.

Внаслідок ДТП травми отримали обоє водіїв, а також 25-річна пасажирка Daimler Benz. 18-річного хлопця довелося витягати з автомобіля спецобладнанням.

Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють винуватця ДТП. Додамо, що максимальне покарання, передбачене за таку аварію – обмеження волі на строк до трьох років, а також позбавлення водійського посвідчення на кілька років.