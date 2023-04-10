Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі

У селі Копистин, що за 15 км від Хмельницького, внаслідок ДТП травмувалися четверо людей, серед яких є дворічна дитина. За попередніми даними поліції, Daewoo під керуванням 35-річної водійки зіткнулося з Fiat, за кермом якого перебував 68-річний мешканець Хмельницького. Від удару постраждали водій та пасажирка Fiat, а також 40-річний пасажир Daewoo та його 2-річна дитина. Поліція наразі встановлює причини аварії.

Як у понеділок, 10 квітня, повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, ДТП сталася у селі Копистин. За кермом Daewoo перебувала мешканка села Шаровечка. «Daewoo зіткнувся з Fiat, за кермом якого перебував 68-річний хмельничанин. Внаслідок аварії водій автомобіля Fiat та його 77-річна пасажирка, а також 40-річний пасажир автомобіля Daewoo та його 2-річна дитина отримали тілесні ушкодження різного ступеня», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі із забороною сідати за кермо до п’яти років.