Наразі поліція встановлює причини смертельної ДТП

На трасі у селі Припруття поблизу Чернівців внаслідок ДТП з вантажівкою Volvo загинула 56-річна водійка Volkswagen. Потерпілу забрала швидка, однак під час надання допомоги жінка померла. Відомо, що за кермом вантажівки перебував громадянин Румунії. Наразі поліція встановлює усі обставини смертельної аварії.

Як у понеділок, 10 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася у селі у неділю, 9 квітня. «56-річна водійка автомобіля Volkswagen допустила зіткнення з вантажівкою Volvo під керуванням 60-річного громадянина Румунії», – йдеться у повідомленні.

Від удару водійка Volkswagen отримала серйозні травми, її забрала швидка, однак вже у лікарні жінка померла. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на три роки. Наразі поліція встановлює причини та всі обставини смертельної ДТП.