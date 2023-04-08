Дев’ятьох людей після ДТП госпіталізували

У Молдові вранці в суботу, 8 квітня, з’їхав з траси і перекинувся автобус, який прямував до Києва. Внаслідок аварії дев’ятьох людей госпіталізували. На момент ДТП в автобусі перебувала 21 людина, повідомляє Newsmaker.

«У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва. Дев'ятеро іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги», – повідомили місцеві правоохоронці.

Аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40. Як встановили правоохоронці, водій автобуса не впорався з керуванням і в’їхав у дерево, а потім з'їхав у кювет.

«Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу», – повідомили поліцейські.