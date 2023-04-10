Водій BMW спершу в'їхав у електроопору, а тоді – у бетонну огорожу

На Хмельниччині неподалік містечка Теофіполь сталась смертельна аварія, у якій загинув 19-річний юнак. Хлопець за кермом BMW з наразі невідомих причин в'їхав у електроопору. Внаслідок зіткнення він загинув на місці.

Аварія сталась зранку в неділю, 9 квітня, у селі Михнівка Теофіпольської громади, повідомляє прес-служба Хмельницького районного управління поліції. «19-річний мешканець Теофіполя, керуючи автомобілем BMW, здійснив зіткнення із електроопорою та в подальшому з бетонною огорожею. Внаслідок аварії водій загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

У автомобілі також перебували двоє юнаків віком 16 і 19 років, їх обох затисло у пошкодженому салоні. З деформованого авто їх діставали рятувальники, повідомляє прес-служба ДСНС, яка також опублікувала коротке відео з місця події. На записі видно, як надзвичайники дістали з салону юнаків та на ношах передали бригаді «швидкої».

Обох потерпілих доправили до Теофіпольської лікарні. У якому вони стані, наразі невідомо. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).